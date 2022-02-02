В Кропивницком масштабно горит квартира в многоэтажке: СМИ сообщают о взрыве и жертвах (фото)

В Кропивницком масштабно горит квартира в многоэтажке: СМИ сообщают о взрыве и жертвах (фото)

В результате пожара погиб человек.

В Кропивницком в многоэтажке горит одна из квартир. На место выехали семь единиц техники.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Также читайте Из-за ночного пожара в многоэтажке Одессы четверо взрослых и детей отравились угарным газом

О пожаре спасателям позвонили 2 февраля в 15:59. Огонь вспыхнул в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова.

Пожар на площади 60 кв удалось локализовать в 16:44. На месте происшествия работают 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

По информации издания "Гречка", пожару предшествовал взрыв. По словам руководителя ЖЭО, вблизи подъезда стоял автомобиль газовой службы и проводились работы. Как пишет издание, якобы пострадали 20 квартир и 70 окон выбиты.

Также читайте В Кривом Роге на пожаре заживо сгорели две женщины

По данным СМИ, пострадали двое детей и работник газовой службы, они попали в больницу. Издание со ссылкой на пресс-службу областной детской больницы сообщило, что 8-летняя девочка находится в реанимации, у нее 30% ожогов тела в результате взрыва. Ее состояние средней тяжести.

Также сообщается, что якобы только спасатели из-под завалов достали тело мужчины, который был в квартире. Сейчас в ГСЧС подтвердили информацию о гибели одного человека и трех пострадавших, среди которых двое детей.

Разрушений несущих конструкций нет. На месте происшествий работают спасатели.

Напомним, в Николаеве 9-летний мальчик устроил пожар в многоэтажке.

Читайте также: