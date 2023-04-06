В Кропивницком мужчина отказался от мобилизации, потому что "потерял много друзей": как его наказали

В Кропивницком к условному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину, однако прокуратура обжалует приговор суда.

Об этом пишет "Суспильне".

По данным прокуратуры, мужчину сочли годным к военной службе, однако он категорически отказался идти в армию.

33-летний Андрей на суде свою вину признал и говорит, что уклонился от службы из-за страха погибнуть.

"У меня очень много знакомых и друзей, которых уже нет, ранены и остались инвалидами", — сказал в суде мужчина.

Кировский районный суд Кропивницкого признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный. Однако прокуратура сообщила, что обжалует этот приговор.

"Такое решение суда об освобождении от наказания с испытанием стимулирует других мужчин к таким же действиям, чтобы не служить в армии. И это несправедливо в отношении других военнослужащих, военнообязанных, ныне защищающих наше государство", — сказал прокурор Александр Дьячков.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы с условным сроком приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации.

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