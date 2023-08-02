В Кропивницком мужчина пришел в военкомат и отказался от мобилизации: как его наказали

Это – первое в области наказания в виде лишения свободы за уклонение от мобилизации.

В Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пришел в военкомат и отказался от мобилизации.

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области.

По данным следствия, 32-летний житель Кропивницкого получил повестку, медицинская комиссия сочла его годным к военной службе. Однако в декабре 2022 года он пришел в военкомат и открыто отказался от прохождения военной службы по мобилизации.

Суд первой инстанции признал уклониста виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

"Прокуроры не согласились с таким решением суда и подали апелляционную жалобу на мягкость назначенного наказания. Приговором коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Кропивницкого апелляционного суда апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, приговор районного суда в части назначенного наказания отменен с назначением лишение свободы сроком на 3 года с его реальным отбыванием", — говорится в сообщении.

В прокуратуре Кировоградщины подчеркивают, что это первый случай в области, когда уклонист получил реальный срок лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, принеся обратно в военкомат повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

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