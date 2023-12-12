В Кропивницком мужчина украл в аптеке лекарство за 146 грн: он получил семь лет тюрьмы

В Кропивницком к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину, который из аптеки украл леденцы от кашля стоимостью 146 грн.

Об этом говорится в приговоре Кировского районного суда г. Кировограда (название суда недекоммунизировано – ред.)

По данным суда, мужчина в одной из аптек Кропивницкого в октябре 2023 года украл лекарство. В материалах дела указано, что он "подошел к витрине аптеки и кулаком правой руки разбил ее, открыто взял одну упаковку диетической добавки "Бронхо Веда травяные леденцы со вкусом черной смородины №12" стоимостью 73 грн 15 коп., и одну упаковку диетической добавки "Бронхо Веда травяные леденцы со вкусом апельсина №12" стоимостью 73 грн 05 коп.".

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Ранее он был уже судим за подобные преступления.

Суд также установил, что подозреваемый "характеризуется положительно, холост, нетрудоустроен, состоит на учете у врача-нарколога КНП "ОКПЛ КОР" от 2018 года в связи с наличием психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, вменяемый, ранее судимый".

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст.186 УК Украины и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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