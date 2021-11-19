В Кропивницком от коронавируса умерла 29-летняя женщина: что произошло

У женщины были сопутствующие заболевания.
В Кропивницком коронавирус унес жизни 29-летней женщины из Кропивницкого района. У умершей было сопутствующее заболевание.
Об этом сообщает "Точка доступа".
По словам медиков, женщина не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса и имела сопутствующее заболевание - сахарный диабет.
В больницу она попала уже в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.
Согласно статистике, за минувшие сутки в Кропивницком от коронавируса умерли 11 человек. 10 из них были непривиты.
Напомним, что информация о первом пункте анонимной вакцинации против COVID-19 в Закарпатье, где вроде бы люди с купленными сертификатами могут получить прививку, не соответствует действительности. "Ковидная амнистия" для тех, кто купил поддельный сертификат, но передумал и хочет вакцинироваться, будет действовать по другому механизму.
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