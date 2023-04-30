В Кропивницком отцу запретили приближаться к своему 13-летнему сыну: что он натворил

Мальчик сам обратился к юристам за помощью.
В Кропивницком отце запретили полгода приближаться к своему 13-летнему сыну. Взрослый во время встреч с ребенком совершал психологическое насилие.
Об этом сообщает "Суспильне".
13-летний мальчик самостоятельно обратился в Центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи в Кировоградской и Николаевской областях. Он рассказал юристам, что отец совершает психологическое насилие и попросил представлять его интересы в суде.
Специалист Центра Елена Ромицына отметила, что юристы помогли ребенку и суд запретил мужчине приближаться к своему сыну.
"Судом первой инстанции было отказано в выдаче ограничительного предписания, апелляционный суд удовлетворил заявление несовершеннолетнего парня. Родителю парня суд запретил сроком на шесть месяцев приближаться на расстояние 100 метров к месту жительства, учебы и мест посещения ребенка", — сказала она.
Напомним, в Виннице супруги попросили знакомую присмотреть за ребенком. Она отдала им мертвое тело младенца.
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