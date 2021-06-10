В Кропивницком откроют центр вакцинации: где можно получить прививку от COVID-19

Вакцинация будет осуществляться бесплатно, китайским препаратом CoronaVac.

В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, в Кропивницкому заработает центр массовой вакцинации населения от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

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"На выходных, с 09.00 до 15.00 все желающие смогут сделать прививку от коронавируса по адресу: проспект Студенческий, 19 (санаторий профилакторий "Юность" Центральноукраинского государственного педагогического университета им. В. Винниченко)", — говорится в сообщении.

Вакцинация будет осуществляться бесплатно, китайским препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech. С собой необходимо взять паспорт.

Приоритет будет предоставляться гражданам, зарегистрированным в приложении "Дія", лицам старше 60 лет и из групп риска. Семейные врачи проводят активную работу по оповещения населения о возможности вакцинации.

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Напомним, что во Львове уже в эти выходные заработает еще два центра вакцинации.

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