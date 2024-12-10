В Кропивницком первоклассники наелись крысиного яда: все подробности с видео

Кто-то ошибся и среди вкусностей на школьной ярмарке оказался яд для грызунов. Отравление детей сейчас расследует полиция.

В Кропивницком пятеро первоклассников отравились в школе средством против грызунов. Во время школьной ярмарки один из учеников приобрел упаковку, похожую на конфеты. Яркие зернышки с нее съел сам и угостил одноклассников.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер" в рамках телемарафона.

Ранее администрация школы разослала сообщения в родительские чаты принести на благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ вкусности, а для защитников на фронте – обогреватели, лекарства, препараты от грызунов и теплые вещи. Родители откликнулись и принесли все, что было указано в объявлении. А дальше кто-то ошибся и среди вкусностей оказался яд для грызунов.

"Я увидел этот яд и купил его. Думал, что это конфеты, а стоило 20 гривен", — рассказал первоклассник Назар.

Он отведал сам цветные зернышки и угостил других четырех одноклассников.

Мама Назара Виктория Загребельная рассказала события со слов учительницы:

"Она говорит, я к нему подошла, что произошло? Болит живот. Что ты ел? Ел какие-то зернышки, бубочки, что-то такое. Она попросила показать, он достал и она уже прочла, что было на пачке написано".

Школьника забрали в реанимацию, где провели промывание желудка. Кроме того, в приемное отделение больницы обратились и другие ученики, которые попробовали яд. Всем им оказали помощь.

В школе, где отравились первоклассники, создали педкомиссию, чтобы выяснить, как яд для крыс попал на стол с лакомством.

Школа в Кропивницком, где пятеро первоклассников отравились средством против грызунов/Скриншот с видео

Отравление детей сейчас расследует полиция, получившая уведомление об инциденте от органов здравоохранения. Правоохранители сразу же отреагировали.

"Выездом следственно-оперативной группы был зафиксирован факт отравления малолетних детей. Статья 137 – ненадлежащее исполнение по охране жизни и здоровья детей", – сообщил в. и. о. руководителя следственного отдела Кропивницкого райуправления полиции Виктор Розуменко.

Родители пострадавших хотят, чтобы дети были защищены от таких ошибок и чтобы организаторы ярмарки понесли хотя бы какую-то ответственность.

Сейчас первоклассники чувствуют себя лучше и уже вернулись к учебе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первоклассники наелись КРЫСИНОГО ЯДА на школьной ярмарке!

Читайте также: