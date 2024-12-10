Первоклассники оказались в больнице из-за яда для крыс: детали инцидента в Кропивницком

В Кропивницком первоклассники наелись крысиного яда! Малыши посещали школьную ярмарку, где все приносили разнообразные сладости, а взрослые — еще и вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и оказался крысиный яд.

Кто принес яд, что сейчас с детьми и кто понесет наказание за содеянное, смотрите дальше в материале TSN.UA.

Дети наелись яда!

Казалось, что мы слышали уже все, но снова вылезает какая-то новость, просто шокирующая! В Кропивницком пятеро первоклассников отравились в школе средством против грызунов! Как так случилось??? Все оказалось достаточно просто. Администрация школы разослала сообщения в родительские чаты принести вкусности на благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ, а для защитников на фронте – обогреватели, лекарства, препараты от грызунов и теплые вещи.

"Приглашаем всех учеников, родителей и учителей лицея "Европейское образование" присоединиться к благотворительной ярмарке "Вместе к Победе". Нужны обогреватели, средства от грызунов, лекарства, теплые вещи. Ждем ваших работ, игрушек и сувениров, которые будут привлечены как ярмарки Также можно сухое печенье и выпечку без кремов", — говорилось в сообщении.

Яд, похожий на конфеты

Родители откликнулись и принесли все, что было сказано в объявлении. Но дальше что-то пошло не так – среди вкусностей оказался яд для грызунов. Первоклассник Назар Загребельный сказал, что на ярмарке купил свечу и, как он думал, конфеты. Подробности в сюжете рассказала корреспондентка ТСН Елена Шворак.

Мальчик отведал сам цветные зернышки и угостил еще четырех одноклассников.

Мама Назара Виктория Загребельная рассказала события со слов учительницы:

"Она говорит, я к нему подошла, что произошло? Болит живот. Что ты ел? Ел какие-то зернышки, бубочки, что-то такое. Она попросила показать, он достал и она уже прочла, что было на пачке написано".

Школьника забрали в реанимацию, где провели промывание желудка.

Кроме того, в приемное отделение больницы обратились еще четверо учеников. Их состояние было лучше, потому что зернышки им не понравились, они их выплюнули. Яд мог вызвать у детей кровотечения, говорят врачи.

Что говорят в школе?

Организаторы ярмарки не захотели объяснять журналистам свою версию того, как яд попал на ярмарку. В то же время директор учреждения объяснила, что в тот день собирали деньги на помощь ВСУ. Призвали приносить на продажу поделки, чтобы на вырученные деньги закупить ребятам все необходимое. Среди прочего заметили и крысиный яд. Наверное, кто-то неверно понял объявление и пакет разноцветных зернышек попал на прилавок.

Продавцами на ярмарке были работники школы. Кто из них продал первокласснику крысиный яд под видом конфет – выясняют правоохранители. Руководитель следственного отдела Кропивницкого райуправления полиции Виктор Розуменко рассказал Общественному, что уже начато досудебное расследование по чести 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины.

"Ненадлежащее исполнение по охране жизни и здоровья детей, карается штрафом от тысячи до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на три года", — отметил Розуменко.

Начальник городского управления образования Лариса Костенко сказала, что устраивать ярмарки с продажей продуктов в школах Кропивницкого запрещено. Отравление детей, по ее словам, расследует специально созданная комиссия.

"Мы можем принять решение относительно директора. Есть два варианта дисциплинарного взыскания: выговор или увольнение. Что делать – решим по результатам рассмотрения комиссии", — говорится в сообщении.

По словам Ларисы Костенко, горсовет обнародует решение после завершения расследования.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Детей в школе накормили крысиным ядом! Кто ее принес? Новые подробности!

Напомним, в Кропивницком первоклассники наелись крысиного яда.

Читайте также: