В Кропивницком пьяный мужчина угрожал подорвать гранату на АЗС – его задержали со стрельбой

В центре Кропивницкого 6 сентября нетрезвый мужчина на АЗС угрожал людям подорвать гранату.

Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский и показал видео.

Как видно на кадрах, мужчина в одних шортах агрессивно общается с кассиром автозаправочной станции и размахивает руками, а затем выходит из помещения.

После угроз люди вызвали полицию. Когда мужчина увидел патрульных, сел в авто и стал убегать. Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия – благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан.

"Это задержание – яркий пример того, почему для защиты законопослушных граждан и обеспечения безопасной среды полицейские должны иметь при себе и без боязни целесообразно использовать табельное огнестрельное оружие. И этот вопрос не может быть дискуссионным", — прокомментировал Выговский.

В Кропивницком нетрезвый мужчина угрожал подорвать гранату на АЗС

Напомним, в Днепре полицейский застрелил мужчину, который сопротивлялся. ТСН.ua опубликовал полную хронологию событий – что происходило от остановки машины до смертельных выстрелов.

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