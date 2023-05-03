В Кропивницком работает ПВО – мониторинговые каналы

Продолжается воздушная тревога на территории Украины.
Мониторинговые каналы сообщаются о движении беспилотников в сторону Кропивницкого и угрозе вражеских дронов в Кировоградской области.
Также сообщается о взрывах в городе. Пока эта информация не проверена.
Звук моторов слышен в небе над Киевщиной.
Таким образом, с помощью беспилотных рейдов противник обнаруживает, где стоят наши системы противовоздушной обороны.
"Без изменений по областям. Ведется боевая работа", — также сообщают мониторинговые чаты.
Тем временем в Харьковской области – отбой воздушной тревоги.
Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.
Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги: кое-где раздаются взрывы.
Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.
Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.
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