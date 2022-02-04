В Кропивницком работник аптеки "майнил" криптовалюту: украл электричества на 2 млн грн, а заработал втрое больше

В Кропивницком работник аптеки "майнил" криптовалюту: украл электричества на 2 млн грн, а заработал втрое больше

СБУ провела обыски в одной из сетей аптек в Кропивницком.

В Кропивницком задержали заместителя директора одной из сетей аптек, который "майнил" криптовалюту, воруя у государства электроэнергию.

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Об этом сообщили в СБУ в Кировоградской области.

Заместитель директора сети аптек "майнил" криптовалюту, незаконно подключаясь к электросети. По данным правоохранителей, он украл электроэнергию на 2 млн грн.

Прес-служба СБУ

"Поскольку работник отвечает за энергетическую безопасность предприятия, больше года ему удавалось маскировать противоправную деятельность в помещениях аптек. За это время злоумышленник украл электроэнергию на сумму около 2 млн грн, заработав при этом более 6 млн грн", — говорится в сообщении СБУ.

Прес-служба СБУ

Правоохранители провели обыски в помещении сети аптек и изъяли 38 компьютеров и технику для "майнинга" криптовалюты.

Заместителю директора сети аптек сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 188-1 (кража воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для выявления обстоятельств и всех причастных к сделке лиц.

Напомним :

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одессе подпольный майнинг-центр криптовалют, похищавший у государства электроэнергию на миллионы гривен, что могло привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной отрасли, в частности, при железнодорожных перевозках.

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