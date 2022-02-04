В Кропивницком работник аптеки "майнил" криптовалюту: украл электричества на 2 млн грн, а заработал втрое больше

СБУ провела обыски в одной из сетей аптек в Кропивницком.
В Кропивницком задержали заместителя директора одной из сетей аптек, который "майнил" криптовалюту, воруя у государства электроэнергию.
Об этом сообщили в СБУ в Кировоградской области.
Заместитель директора сети аптек "майнил" криптовалюту, незаконно подключаясь к электросети. По данным правоохранителей, он украл электроэнергию на 2 млн грн.
"Поскольку работник отвечает за энергетическую безопасность предприятия, больше года ему удавалось маскировать противоправную деятельность в помещениях аптек. За это время злоумышленник украл электроэнергию на сумму около 2 млн грн, заработав при этом более 6 млн грн", — говорится в сообщении СБУ.
Правоохранители провели обыски в помещении сети аптек и изъяли 38 компьютеров и технику для "майнинга" криптовалюты.
Заместителю директора сети аптек сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 188-1 (кража воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие для выявления обстоятельств и всех причастных к сделке лиц.
Напомним :
- Служба безопасности Украины ликвидировала в Одессе подпольный майнинг-центр криптовалют, похищавший у государства электроэнергию на миллионы гривен, что могло привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной отрасли, в частности, при железнодорожных перевозках.
Читайте также:
- Киев направил правительству Германии письмо необходимого вооружения: СМИ узнали, что в нем
- Обучение раздора: "дистанционка" за два года так и не получила приемлемой формы, чтобы удовлетворить родителей и учителей
- Расстрел солдат в Днепре: в ДБР прокомментировали заявление Артемия Рябчука