В Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ, готовившего серию поджогов на энергообъектах

В Кропивницком Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, планировавшего серию поджогов на ключевых энергетических объектах региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали преступника во время разведки вблизи важной электроподстанции, которая поставляет энергию в областную больницу и части Сил обороны. Он намеревался поджечь этот объект.

Как выяснило расследование, 30-летний местный безработный стал агентом в поисках заработков в Телеграмм-каналах. Он получил задачу разведать локации энергетических объектов и собрать данные об их техническом состоянии и уровне охраны.

Полученную информацию фигурант передавал своему российскому куратору для согласования поджога, а также предоставлял оккупантам геолокации потенциальных баз украинских защитников для воздушных атак. Во время обыска у него был изъят мобильный телефон с поличным. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести следующие 10 лет за решеткой.

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