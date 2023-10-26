В Кропивницком судья требовал взятку от виновника смертельного ДТП

За 10,5 тысячи долларов вершитель правосудия пообещал фигуранту уголовного дела наказание, не связанное с лишением свободы.

Судья Кропивницкого апелляционного суда разоблачен в требовании взятки у обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии, которое привело к гибели человека.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установили следователи, за 10,5 тысячи долларов судья обещал назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

“К противоправной деятельности чиновник привлек своего знакомого – экс-сотрудника расформированной милиции как посредника для обсуждения “условий” и передачи неправомерной выгоды. Правоохранители задокументировали факт передачи сообщнику всей суммы взятки”, — говорится в сообщении.

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Судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), а его сообщнику – по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК (пособничество в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее судья Броварского горрайонного суда Киевской области потребовал 4 тысячи долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

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