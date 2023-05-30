В Кропивницком священники УПЦ МП пытались похитить колокола из храма, перешедшего в ПЦУ

Представителям УПЦ МП разрешили забрать из храма свои вещи, однако решили прихватить еще и церковные колокола.

В Кропивницком священнослужители УПЦ МП пытались срезать и похитить колокола из храма, переданного в ПЦУ.

Об этом передает местное издание "Гречка".

По информации издания, комплекс построек вместе с храмом перешел в коммунальную собственность. Депутаты горсовета единогласно поддержали, чтобы эти здания выделили ПЦУ для богослужений сроком на 5 лет.

Храм в Кропивницком, который передали ПЦУ / Фото: Гречка

29 мая священники УПЦ МП оттуда начали забирать свои вещи, однако решили прихватить с собой церковные колокола.

"Речь шла о мебели, посуде и других элементах быта. Они даже котел для отопления вырезали и забрали, отметив, что тот, что был там, изначально был плохим, поэтому они установили другой, а следовательно это их собственность и они его заберут", — рассказала глава управления коммунальной собственности горсовета Алла Паламаренко.

По ее словам, представители Московского патриархата сначала резали какой-то лом, который там хранили, и загружали его. Затем звук "болгарки" она услышала у колоколов.

На фото видно, что первые два колокола почти удалось срезать. / Фото: Гречка

"На мои замечания, чтобы они прекратили, они начали кричать мне, что это их. На самом деле, эти звоны там от самого построения храма, еще до того, как они начали пользоваться зданием", — говорит Паламаренко.

На место происшествия вызвали полицию, чтобы воспрепятствовать мародерству священнослужителей МП. Однако все находившиеся на месте представители УПЦ МП, а также их адвокат, убежали, когда увидели, что приехала полиция и СМИ.

"Совместно с представителями коммунальной собственности была осмотрена территория. На момент проверки колокола находились на месте. Сейчас они тоже находятся на месте. С целью сохранения имущества к религиозному сооружению был приближен наряд полиции", — рассказали журналистам правоохранители.

Похожий инцидент произошел в мае 2022 в Дрогобыче Львовской области. Там священник УПЦ МП после того, как узнал решение прихожан перейти в ПЦУ, вывез из храма весь церковный инвентарь, иконы и колокола, которые были куплены за средства общины. Он оставил после себя "голые" стены.

Также сообщалось, что на Волыни представители УПЦ МП, выселяясь из приходского дома, прихватили даже унитаз.

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