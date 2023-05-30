В Кропивницком священники УПЦ МП пытались похитить колокола из храма, перешедшего в ПЦУ

Представителям УПЦ МП разрешили забрать из храма свои вещи, однако решили прихватить еще и церковные колокола.
В Кропивницком священнослужители УПЦ МП пытались срезать и похитить колокола из храма, переданного в ПЦУ.
Об этом передает местное издание "Гречка".
По информации издания, комплекс построек вместе с храмом перешел в коммунальную собственность. Депутаты горсовета единогласно поддержали, чтобы эти здания выделили ПЦУ для богослужений сроком на 5 лет.
29 мая священники УПЦ МП оттуда начали забирать свои вещи, однако решили прихватить с собой церковные колокола.
"Речь шла о мебели, посуде и других элементах быта. Они даже котел для отопления вырезали и забрали, отметив, что тот, что был там, изначально был плохим, поэтому они установили другой, а следовательно это их собственность и они его заберут", — рассказала глава управления коммунальной собственности горсовета Алла Паламаренко.
По ее словам, представители Московского патриархата сначала резали какой-то лом, который там хранили, и загружали его. Затем звук "болгарки" она услышала у колоколов.
"На мои замечания, чтобы они прекратили, они начали кричать мне, что это их. На самом деле, эти звоны там от самого построения храма, еще до того, как они начали пользоваться зданием", — говорит Паламаренко.
На место происшествия вызвали полицию, чтобы воспрепятствовать мародерству священнослужителей МП. Однако все находившиеся на месте представители УПЦ МП, а также их адвокат, убежали, когда увидели, что приехала полиция и СМИ.
"Совместно с представителями коммунальной собственности была осмотрена территория. На момент проверки колокола находились на месте. Сейчас они тоже находятся на месте. С целью сохранения имущества к религиозному сооружению был приближен наряд полиции", — рассказали журналистам правоохранители.
Похожий инцидент произошел в мае 2022 в Дрогобыче Львовской области. Там священник УПЦ МП после того, как узнал решение прихожан перейти в ПЦУ, вывез из храма весь церковный инвентарь, иконы и колокола, которые были куплены за средства общины. Он оставил после себя "голые" стены.
Также сообщалось, что на Волыни представители УПЦ МП, выселяясь из приходского дома, прихватили даже унитаз.
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