В Кропивницком устроили фотосессию, чтобы собрать деньги для бездомных животных

В Кропивницком устроили фотосессию, чтобы собрать деньги для бездомных животных

Волонтеры поддержали четвероногих.

В Кропивницком 13 известных в городе мужчин приняли участие в фотопроекте в поддержку четвероногих бездомных.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 октября.

Съемки провели в волонтерском приюте для животных. На фотографиях модели появились с котами и собаками, которым сейчас ищут новые семьи.

Уже открылась выставка фотографий. Посетители могут оставлять деньги на поддержку приюта. Вскоре авторы проекта сделают и календарь, все средства от продажи которого также отдадут волонтерам.

"Не просто цель собрать какие-то средства, а привлечь внимание к проблеме бездомных животных, которая была, есть и будет, не решается у нас за счет государственного финансирования. Все ложится на плечи волонтеров. Поэтому можно участвовать в них и помогать им", — сказала Мирослава Липа, фотограф.

Новости Украины: в Кропивницком 13 известных мужчин приняли участие в фотопроекте

Напомним, волонтеры из буковинского города Заставна передали военным на Донбассе несколько тонн домашних вкусностей.

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