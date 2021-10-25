В Кропивницком устроили фотосессию, чтобы собрать деньги для бездомных животных

Волонтеры поддержали четвероногих.
В Кропивницком 13 известных в городе мужчин приняли участие в фотопроекте в поддержку четвероногих бездомных.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 октября.
Съемки провели в волонтерском приюте для животных. На фотографиях модели появились с котами и собаками, которым сейчас ищут новые семьи.
Уже открылась выставка фотографий. Посетители могут оставлять деньги на поддержку приюта. Вскоре авторы проекта сделают и календарь, все средства от продажи которого также отдадут волонтерам.
"Не просто цель собрать какие-то средства, а привлечь внимание к проблеме бездомных животных, которая была, есть и будет, не решается у нас за счет государственного финансирования. Все ложится на плечи волонтеров. Поэтому можно участвовать в них и помогать им", — сказала Мирослава Липа, фотограф.
Напомним, волонтеры из буковинского города Заставна передали военным на Донбассе несколько тонн домашних вкусностей.