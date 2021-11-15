В Кропивницком в куче мусора нашли обнаженного мужчину: он не может ходить, но не хотел беспокоить родственников

Мужчину после лечения заберут в приют.
В Кропивницком в куче мусора нашли обнаженного мужчину. У него общее истощение и заболевание нервной системы, из-за которого он не может ходить.
Об этом сообщает "Общественное".
Мужчину увидели случайные прохожие. Он лежал среди мусора и почти не двигался. Очевидцы вызвали медиков и мужчину госпитализировали.
Заведующий неврологическим отделением областной больницы Сергей Касянов рассказал, что мужчина находится в неврологическом отделении областной больницы.
Директор приюта "Дом Милосердия" Владимир Лебедев добавил, что бездомный после курса лечения снова сможет ходить. Тогда его заберут в бесплатный приют.
Мужчина, вынужденный жить среди мусора, рассказал, что его зовут Анатолий, ему 56 лет. Он говорит, что после развода уже 5 лет живет на улице. Он добавил, что у него есть ребенок.
"У меня и племянники есть, но они живут своей жизнью. Я не хочу их беспокоить. Документы мои украли, все украли", – говорит Анатолий.
Также мужчина рассказал, что на помойке жил месяц, однако почему он был обнажен не помнит. Обратно на улицу Анатолий возвращаться не хочет и говорит, что пойдет жить в приют.
Читайте также:
- Лиман возле Николаева залило подсолнечным маслом: фото
- Замотали руки и ноги и заклеили рот: полиция расследует издевательство над 4-летней девочкой в детсаду в Полтавской области
- В Украине привито более 80% педагогов: МОН призывает вернуть детей в учебные заведения