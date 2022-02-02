В Кропивницком в многоэтажке раздался мощный взрыв: повреждены 74 квартиры, есть погибший и пострадавшие

После взрыва в доме вспыхнул пожар.
В Кропивницком на улице Попова из-за мощного взрыва газа в многоэтажке вспыхнул пожар. Поэтому в 74 квартирах выбиты окна. На месте трагедии погиб мужчина.
Об этом сообщили в ГСЧС в Кировоградской области.
Из-за взрыва газа на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар на площади 60 кв. м. На месте трагедии погиб один человек. Также пострадали три человека — один взрослый и двое детей в возрасте 8 и 13 лет.
"В 16:44 пожар был локализован на площади 60 кв. метра и в 17:03 – ликвидирован. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах (повреждение получили квартиры в пяти девятиэтажках, повреждена перегородка между двумя квартирами)", – говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали из дома 27 человек и спасли 8 человек.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним:
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В Кропивницком в многоэтажке горит одна из квартир. На место выехали семь единиц техники.
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