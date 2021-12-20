В Кропивницком возле горсовета во время ярмарки украли ягненка и корову

Животные были составной частью вертепа.
В Кропивницком во время праздничного ярмарку возле городской совета украли составляющие вертепа. Неизвестные похитили ягненка и корову.
Об этом сообщает "Точка доступа".
О воровстве сегодня, 20 декабря, во время аппаратной информации сообщил городской голова Андрей Райкович.
"В первый день ярмарку украли ягненок и корову. Оно же на шашлык не подходит! Прошу усилить контроль. Плохо, что отменили наказание — 15 суток", - сказал Райкович.
Он обратился с просьбой к правоохранителям усилить охрану возле горсовета и выставить дополнительные группы, где нужно.
Напомним, что Николаеве две пенсионерки решили обзавестись транспортом, своровав его на улице. Бабушки утащили электросамокаты, которые сдают в аренду для катания по городу.
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