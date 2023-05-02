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В Кропивницком врачи удалили женщине 10-килограммовую опухоль (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Кропивницком врачи удалили женщине 10-килограммовую опухоль (фото)

Врачи женщине удалили 10-килограммовую опухоль. / Фото: pixabay.com

Онкологи удалили опухоль женщине, имеющей множество сопутствующих болезней.

Врачи областного клинического онкологического центра в Кропивницком удалили женщине десятикилограммовую опухоль.

Об этом сообщил генеральный директор онкоцентра Константин Яринич.

"Сегодня на столе онкогинекологов уже не молодая женщина, которая пришла с помощью уже когда "проблема" стала настолько явной, что мешала повседневным жизненным делам. Не простой случай, потому что у пациентки ожирение II степени, сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность 1, ишемическая болезнь сердца. 10-килограммовая опухоль, мешающая жить, будет напоминать о себе последствиями своего присутствия, так как в результате гистологического исследования получены данные в пользу злокачественного процесса", - рассказал врач.

Внимание! Фото содержит чувствительный контент.

В Кропивницком женщине удалили женщине 10-килограммовую опухоль. Фото/Facebook: Константин Ярынич. / ©
В Кропивницком женщине удалили женщине 10-килограммовую опухоль. Фото/Facebook: Константин Ярынич.

Напомним, во Львове впервые в истории украинской медицины была проведена операция на мозге ребенка с пробуждением.

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Дата публикации
Просмотры
2248
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