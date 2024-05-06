В Кропивницком вспыхнул пожар на "Химрезерве": есть жертва, проверяется воздух

Специалисты приступили к исследованию качества воздуха в связи с пожаром на предприятии по производству лакокрасочной продукции.

В Кропивницком 6 мая загорелся пожар на предприятии "Химрезерв". На месте работают спасатели и известно об одном погибшем.

Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС.

Как заявили в ГСЧС, спасатели кропивницких подразделений ликвидируют пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции. На территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.

Для ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и более 30 членов личного состава.

Как отметил глава ОВА, пожар на предприятии "Химрезерв" не связан с военной агрессией, и призвал сохранять спокойствие. По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера.

Райкович сообщил, что поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП "Областной центр контроля и профилактики болезней" к исследованию качества воздуха. Специалисты уже приступили к этому исследованию.

"Друзья, пожар на Химрезерве локализовали. К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", — сообщил позже глава области.

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Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком 6 мая/Фото: ГСЧС в Кировоградской области

К слову, в Сумской области в ночь на 6 мая был поврежден высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго" в результате российских атак.

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