В Кропивницком вспыхнул пожар на "Химрезерве": есть жертва, проверяется воздух

Специалисты приступили к исследованию качества воздуха в связи с пожаром на предприятии по производству лакокрасочной продукции.
В Кропивницком 6 мая загорелся пожар на предприятии "Химрезерв". На месте работают спасатели и известно об одном погибшем.
Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и ГСЧС.
Как заявили в ГСЧС, спасатели кропивницких подразделений ликвидируют пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции. На территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.
Для ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и более 30 членов личного состава.
Как отметил глава ОВА, пожар на предприятии "Химрезерв" не связан с военной агрессией, и призвал сохранять спокойствие. По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера.
Райкович сообщил, что поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП "Областной центр контроля и профилактики болезней" к исследованию качества воздуха. Специалисты уже приступили к этому исследованию.
"Друзья, пожар на Химрезерве локализовали. К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", — сообщил позже глава области.
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К слову, в Сумской области в ночь на 6 мая был поврежден высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго" в результате российских атак.
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