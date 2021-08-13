В Кропивницком бездомные обустроили палаточный городок возле мусорных баков: в приют идти не хотят

В палаточном городке бездомные сортируют мусор, а затем вторсырье сдают.

В Кропивницком на улице Полтавская вблизи мусорных баков бездомные обустроили палаточный городок. В приют переезжать не хотят — собираются жить здесь до конца лета и как минимум до ноября.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Сейчас жильцы палаточного городка здесь "работают" — собирают и сортируют бутылки, алюминий. Жилье построил Роман Максимов из старых простыней и скатертей. Имеет две кровати, зеркало и часы.

Он рассказывает, что получал предложений перебартися в приют, но отказался.

"В приюте можно находиться три месяца, если сейчас пойду то это до ноября, а дальше куда. Я лучше осенью пойду", — говорит Роман.

Он добавляет, что устроиться на работу не может — его нигде не берут, опасаются, что будет воровать.

"Знаете, почему меня дворником не взяли работать? Говорят — нет валификации", — говорит мужчина.

В течение лета мужчина собирает бутылки, металлолом и другие вещи. Сдает на переработку вторичного сырья.

Местные жители во мнениях относительно такого соседства разделились: одним бездомные мешают, другим — нет.

"После того, как обустроили себе такую обитель, их здесь стало больше. Осенью, когда становится холоднее, они начинают жечь листья и весь запах идет в наши дома", — говорит местная жительница Ульяна Сираджова.

"Иногда выпивают, но жителям не мешают, наоборот убирают", — говорит местный житель Михаил Алечко.

Зимой Роман Максимов жил в городском центре для бездомных. Центр рассчитан на тридцать человек. Сейчас заполнен наполовину. Жить в приюте бездомные могут 3 месяца. В течение этого времени социальные работники помогают им найти работу.

Напомним, что в селе Виктория Лубенского района Полтавской области 23-летний бездомный залез в помещение храма, откуда украл ноутбук, микшер и одежду для богослужений.

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