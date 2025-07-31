ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
462
Время на прочтение
1 мин

В Кропивницком 14-летняя девушка родила младенца: отца ребенка наказали

Мужчина на суде подтвердил, что действительно занимался сексом с 14-летней девушкой и знал о ее возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Кропивницком родила 14-летняя девушка

В Кропивницком родила 14-летняя девушка / © Pexels

В Кропивницком к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину из-за секса с 14-летней девушкой. После интимного контакта несовершеннолетняя забеременела.

Об этом говорится в приговоре Крепостного районного суда г. Кропивницкого.

По данным суда, мужчина с марта по ноябрь 2024 года регулярно занимался сексом с 14-летней девушкой. Взрослый знал о возрасте несовершеннолетней, однако его это не остановило.

Как следствие, девушка 13 апреля 2025 года родила сына, отцом которого, по данным ДНК-экспертизы, является подсудимый.

Мужчина на суде вину признал и раскаялся. Он просил его строго не наказывать.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Кропивницкого виновным по ч.1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Напомним, в Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который несколько раз занимался сексом с несовершеннолетнейдевушкой, которой еще не исполнилось 16 лет, а затем избил ее.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie