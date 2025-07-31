В Кропивницком 14-летняя девушка родила младенца: отца ребенка наказали

В Кропивницком родила 14-летняя девушка / © Pexels

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В Кропивницком к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину из-за секса с 14-летней девушкой. После интимного контакта несовершеннолетняя забеременела.

Об этом говорится в приговоре Крепостного районного суда г. Кропивницкого.

По данным суда, мужчина с марта по ноябрь 2024 года регулярно занимался сексом с 14-летней девушкой. Взрослый знал о возрасте несовершеннолетней, однако его это не остановило.

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Как следствие, девушка 13 апреля 2025 года родила сына, отцом которого, по данным ДНК-экспертизы, является подсудимый.

Мужчина на суде вину признал и раскаялся. Он просил его строго не наказывать.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Кропивницкого виновным по ч.1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Напомним, в Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который несколько раз занимался сексом с несовершеннолетнейдевушкой, которой еще не исполнилось 16 лет, а затем избил ее.

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