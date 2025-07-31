- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кропивницком 14-летняя девушка родила младенца: отца ребенка наказали
Мужчина на суде подтвердил, что действительно занимался сексом с 14-летней девушкой и знал о ее возрасте.
В Кропивницком к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину из-за секса с 14-летней девушкой. После интимного контакта несовершеннолетняя забеременела.
Об этом говорится в приговоре Крепостного районного суда г. Кропивницкого.
По данным суда, мужчина с марта по ноябрь 2024 года регулярно занимался сексом с 14-летней девушкой. Взрослый знал о возрасте несовершеннолетней, однако его это не остановило.
Как следствие, девушка 13 апреля 2025 года родила сына, отцом которого, по данным ДНК-экспертизы, является подсудимый.
Мужчина на суде вину признал и раскаялся. Он просил его строго не наказывать.
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Кропивницкого виновным по ч.1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.
Напомним, в Ровенской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который несколько раз занимался сексом с несовершеннолетнейдевушкой, которой еще не исполнилось 16 лет, а затем избил ее.