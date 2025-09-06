В Кропивницком мужчина сорвал государственный флаг, порвал его и начал топтать

Флаг Украины / © Национальная полиция Кировоградской области

В Кропивницком задержали 43-летнего мужчину, который в состоянии опьянения сорвал Государственный флаг Украины возле одной из автостанций, порвал его и начал топтать ногами.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области

Происшествие случилось 5 сентября. Действия мужчины пытались остановить его знакомые, которые были рядом. Один из них поднял поврежденный флаг, чтобы сохранить его до приезда правоохранителей. Другой свидетель также подтвердил факт надругательства.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника на месте. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над государственными символами). Сейчас продолжается досудебное расследование.

