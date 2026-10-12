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В Кропивницком раздались взрывы и выстрелы: полиция окружила район — подробности (обновлено)
В центре Кропивницкого прозвучали выстрелы и серия взрывов, а полиция окружила район и пытается задержать вооруженного мужчину.
В центре Кропивницкого мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу и серию взрывов. Полиция перекрыла улицу и пытается его задержать.
О случившемся сообщили местные СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на показания очевидцев.
Стрельба и взрывы в центре Кропивницкого — что известно
Инцидент произошел в районе улицы Архангельской. Местные слышали как минимум шесть взрывов, вероятно от гранат, а стрельба продолжалась около получаса.
В местных пабликах отмечают, что первый взрыв прозвучал в 17:53. Позже было слышно еще два. По улице Шевченко в направлении улицы Кропивницкого проследовали четыре экипажа полиции, которые оцепили территорию и пытаются задержать вооруженного мужчину.
Отмечается, что происшествие не связано с объявлением воздушной тревоги. Жителей города призывают находиться в безопасных местах и воздержаться от приближения к зоне проведения спецоперации.
Как позже сообщили в полиции Кировоградской области, в Кропивницком мужчина во время разговора с полицейскими бросил в их сторону гранаты и открыл огонь из автомата. В настоящее время правоохранители задерживают нападавшего.
«Введена специальная полицейская операция "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения», — отметили в полиции.
Напомним, в немецком районе Ноймаркт в Верхнем Пфальце (Бавария) мужчина застрелил двоих сотрудников районного управления во время плановой проверки хранения огнестрельного оружия.