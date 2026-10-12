Полиция / © Shutterstock

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В центре Кропивницкого мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу и серию взрывов. Полиция перекрыла улицу и пытается его задержать.

О случившемся сообщили местные СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на показания очевидцев.

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Стрельба и взрывы в центре Кропивницкого — что известно

Инцидент произошел в районе улицы Архангельской. Местные слышали как минимум шесть взрывов, вероятно от гранат, а стрельба продолжалась около получаса.

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В местных пабликах отмечают, что первый взрыв прозвучал в 17:53. Позже было слышно еще два. По улице Шевченко в направлении улицы Кропивницкого проследовали четыре экипажа полиции, которые оцепили территорию и пытаются задержать вооруженного мужчину.

Отмечается, что происшествие не связано с объявлением воздушной тревоги. Жителей города призывают находиться в безопасных местах и воздержаться от приближения к зоне проведения спецоперации.

Как позже сообщили в полиции Кировоградской области, в Кропивницком мужчина во время разговора с полицейскими бросил в их сторону гранаты и открыл огонь из автомата. В настоящее время правоохранители задерживают нападавшего.

«Введена специальная полицейская операция "Гром", к которой привлечены все необходимые подразделения», — отметили в полиции.

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Стрельба в Кропивницком

Стрельба в Кропивницком / © соцмережі

Напомним, в немецком районе Ноймаркт в Верхнем Пфальце (Бавария) мужчина застрелил двоих сотрудников районного управления во время плановой проверки хранения огнестрельного оружия.

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