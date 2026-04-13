- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кропивницком раздались взрывы: по прилету вспыхнул пожар
В Кропивницком ночью раздались взрывы — по прилету на месте возник пожар.
В ночь на 13 апреля в Кропивницком был слышен взрыв.
Об этом информирует Общественное .
По предварительной информации в социальных сетях, в городе был зафиксирован прилет. На месте удара вспыхнул пожар. В Сети также появились видео момента попадания.
Пока официальной информации относительно пострадавших или масштабов разрушений нет. Данные уточняются.
Местные жители призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сигналы безопасности.
