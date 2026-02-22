- Дата публикации
В Кропивницком снова гремят взрывы
Ночью и под утро 22 февраля российские войска атаковали Кропивницкий. Местные слышали серию взрывов.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 22 февраля, около 6:50 горожане сообщили о серии взрывов в Кропивницком.
Об этом пишет «Суспільне».
За минуту до громких звуков мониторы предупреждали о спуске баллистики на город.
Напомним, РФ снова такова мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами. В частности, в Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе — на крыше вспыхнул пожар.