ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1156
Время на прочтение
1 мин

В Кропивницком снова гремят взрывы

Ночью и под утро 22 февраля российские войска атаковали Кропивницкий. Местные слышали серию взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ атаковала город

РФ атаковала город / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 22 февраля, около 6:50 горожане сообщили о серии взрывов в Кропивницком.

Об этом пишет «Суспільне».

За минуту до громких звуков мониторы предупреждали о спуске баллистики на город.

Напомним, РФ снова такова мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами. В частности, в Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе — на крыше вспыхнул пожар.

Дата публикации
Количество просмотров
1156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie