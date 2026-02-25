В крупном областном центре обнаруживают новые мины РФ: полиция предупреждает об угрозе (фото)

Россия применяет 3D-печатные мины / © Суспільне

В Херсоне российские военные применяют новый тип противопехотных мин, изготовленных из 3D-пластика, представляющих угрозу тылу. Из-за маскировки и особенностей материала их практически невозможно заметить в траве или зеленых зонах города.

Об этом сообщил начальник отдела взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Херсонской области Владимир Перепелица, передает «Суспільне Херсон».

Он отметил, что новые боеприпасы являются модернизированной версией так называемых пряников, которые российская армия уже использовала ранее. Вероятно, таким образом, военные РФ пытаются компенсировать дефицит мин типа ПФМ-1, известных как «лепестки».

Мину печатают на 3D-принтере / © Суспільне

Внутри устройства находится взрывчатое вещество и электрический детонатор. Срабатывает она под давлением — достаточно, чтобы на нее наступил человек или наехал транспорт.

«Среднее давление срабатывания — примерно семь килограммов. Этого достаточно, чтобы взрослый получил очень тяжелые травмы. Количество взрывчатого вещества такое, что может оторвать стопу», — отметил Перепелица.

В отличие от механических систем электрическая инициация более чувствительна. Такие мины не имеют механизма самоуничтожения, что делает их особенно опасными для гражданских.

Российские военные сбрасывают боеприпасы с дронов коптерного типа, пытаясь размещать их на мягкой поверхности, чтобы корпус не повредился во время падения. Снаружи мины обернуты камуфлированной тканью, которая не отражает солнечный свет, а поглощает его. Именно это затрудняет их обнаружение, в частности, в траве.

По словам взрывотехников, подобные боеприпасы уже фиксировали в разных районах Херсона. Ранее полиция сообщала о расширении зон дистанционного минирования, кроме Днепровского района, опасные предметы находили в центре города и в Корабельном районе.

Если обнаружили подозрительный предмет: алгоритм действий

Специалисты призывают ни в коем случае не приближаться к подозрительным объектам, если вы заметили предполагаемый взрывоопасный предмет. Немедленно остановитесь и предупредите всех людей рядом. Правоохранители призывают:

не подходить ближе и осторожно отойти по тому же пути;

по возможности обозначить опасный участок броским предметом;

отойдя на безопасное расстояние, уведомить ГСЧС (101) или полицию (102).

В Центре гражданской защиты отмечают также, что нельзя пользоваться телефоном непосредственно рядом с минами или боеприпасами из-за риска детонации.

Напомним, враг может дистанционно минировать не только фронт, но и глубокий тыл. Оккупанты применяют модернизированные противопехотные мины ПМД-6 — обновленная версия советского оружия адаптирована специально к зимним условиям.

Также россияне объединили разные беспилотники в единую сеть. Технологию, ранее используемую на «Шахедах» и «Герберах», теперь обнаружили и на ударных БпЛА «Молния».