В крупных городах и в Антарктиде украинцы вышли на марши за права животных

В крупных городах и в Антарктиде украинцы вышли на марши за права животных

Участники акции требуют запретить цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы, а также притравочные станции.

В воскресенье, 5 сентября, в Киеве и 30 крупных украинских городах прошли марши за права животных. На улицах собрались тысячи людей — с плакатами и своими домашними любимцами. Поддержали эту акцию и украинцы в Антарктиде на станции "Академик Вернадский".

В этом году Всеукраинский марш за права животных состоялся под лозунгом "Защита слабых — дело сильных".

В столице участники марша собрались в парке Шевченко. Они призывают защитить животных от издевательств. В частности, требуют запретить цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы, а также притравочные станции.

УНИАН

УНИАН

"Вместе с тысячами участников Всеукраинского марша за права животных мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочных станций. Мы требуем справедливости и призываем способствовать привлечению к ответственности живодеров и "догхантеров". Нам говорят, что защите животных не время. Но мы собрались здесь, потому что гуманность всегда актуальна. Предприниматели, актеры, артисты, волонтеры, студенты, пенсионеры, ветераны — мы все разные, но вместе требуем одного: спасти животных!", — говорится на странице UAnimals.

УНИАН

УНИАН

facebook.com/UAnimals.official

К акции по защите животных присоединились украинские полярники на станции "Академик Вернадский".

"Участники 26-й Украинской антарктической экспедиции отметили, что имеют возможность наблюдать и изучать животных в естественной заповедной среде Антарктиды, которая стала таковой благодаря последовательным усилиям международной научной и природоохранной общественности. Однако еще недавно отношение к животным в этом регионе планеты было совсем другим. Еще в ХХ веке к животным здесь относились как к ресурсу, в частности, популяции китов беспощадно уничтожали в ходе китобойного промысла, а также мораторий на их промысел до сих пор не привел к восстановлению численности всех видов", — отметили в Национальном антарктическом научном центре.

"Мы поддерживаем стремление участников Марша относительно заботливого отношение к животным. В частности, мы искренне убеждены, что морские млекопитающие должны жить исключительно в морях и океанах, а не в дельфинариях. Вместе с вами мы разделяем намерение приложить максимум усилий для защиты окружающей среды, ведь сохранение планеты начинается с бытового уровня, и призываем каждого к гуманному обращению с животными", — говорится в обращении полярников.

Національний антарктичний центр

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