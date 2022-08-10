В "КрымSOS" рассказали, как взрывы на оккупированном полуострове вызвали серьезную панику среди россиян

Взрывы во временно оккупированном Крыму вызвали серьезную панику среди россиян на полуострове, что спровоцировало их активный выезд.

Несмотря на то, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоне Крыма, после взрыва 9 августа появились пробки на выездах из Новофедоровки, Новомихайловки и Сак. Также они находились на участке трассы Евпатория-Симферополь.

Об этом рассказал глава правления Крым SOS Денис Савченко во время телемарафона.

"Взрывы вызвали серьезную панику со стороны отдыхающих или проживающих там россиян. Официально об эвакуации сообщено не было. Новофедоровку и Новомихайловку, которые очень близко расположены к военному аэродрому, закрыли на въезд. Выехать оттуда можно", — сказал он.

По словам Савченко, паническое настроение приведет к активному выезду.

"Проблем с выездом через Крымский мост не должно возникнуть", — сказал он.

Савченко считает, что введение на полуострове желтого уровня террористической угрозы будет использовано для того, чтобы преследовать нелояльное власти население, а это этнические украинцы и крымские татары.

"Последние несколько лет есть тенденция, что граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, лишали собственности на жилье. Последние события и тактика оккупационных властей могут привести к негативным последствиям, к преследованиям, к нарушениям прав человека против гражданского населения", — сказал он.

Представитель КрымSOS отметил, что в течение всего периода оккупации отслеживается очень серьезный спад интереса к туристической зоне Крыма.

Напомним, военный эксперт предположил, что могло "сжечь" аэродром оккупантов в Крыму.

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