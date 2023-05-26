В Крыму Аксенов вербует себе бойцов: разведка сообщила, чего боится коллаборант

В оккупированном Крыму его самопровозглашенный "глава" Сергей Аксенов начал вербовать бойцов, потому что не уверен, что российская армия может его "защитить".

Об этом Минобороны Британии сообщило в Сети 26 мая.

По данным британской разведки, в России за последние 20 лет возросло количество военизированных групп из регулярных вооруженных сил. Такая "парамилитаризация" стремительно ускорилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Особенно важна для россиян она в оккупированном Крыму.

Также читайте Россия перебрасывает часть войск с востока Украины в свои три области – СМИ

Согласно сообщению разведки, Аксенов сыграл важную роль в создании на полуострове нескольких местных российских подразделений, часто заявляющих о своей принадлежности к казацкой традиции. Большинство членов этих подразделений имеют полуофициальный статус резервных подразделений регулярной российской армии.

"Аксенов, вероятно, стремится повысить свою патриотическую репутацию, вербуя бойцов, но он, наверное, также озабочен способностью регулярной армии защитить полуостров", – говорится в заявлении британской разведки.

В этом контексте там обратили внимание, что основная часть российского гарнизона в Крыму – 22-й армейский корпус – на сегодняшний день преимущественно дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал, с первым заходом ВСУ в Крым оттуда выедет большинство радикально пророссийски настроенного населения.

Заметим, как информировал депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас, российские власти приглашают в Крым детей из РФ и других стран, чтобы прикрыться ими как "живым щитом" в случае украинского контрнаступления. Позже Украина призвала другие государства не отправлять их детей на полуостров.

Читайте также: