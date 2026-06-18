Крым / © Фото из открытых источников

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Во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали важный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное, после чего вспыхнул пожар, а местные жители сообщили о 20 взрывах.

По информации Telegram-канала « Крымский ветер », удар потерпел железнодорожный мост через Северо-Крымский канал возле села Раздольное Советского района оккупированного Крыма. После атаки на объекте возник масштабный пожар.

© Крымский ветер

© Крымский ветер

© Крымский ветер

Также сообщается об ударе по так называемому «горбатому» мосту, расположенному рядом. Теперь степень его повреждений уточняется.

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По данным источника, этот мост имеет стратегическое значение, ведь расположен на важной железнодорожной ветке Керчь – Джанкой , которую российские войска активно используют для военной логистики и перевозки грузов.

Ранее украинские силы беспилотных систем уже атаковали локомотив в этом же населенном пункте.

В случае серьезного повреждения инфраструктуры движение грузовых и пассажирских поездов на этом участке может быть полностью заблокировано. В таком случае поезда с территории РФ через Керченский мост смогут доезжать только до узловой станции Владиславовка или Феодосии.

Информация о последствиях атаки и масштабах разрушений уточняется.

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Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов

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