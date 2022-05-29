В Крыму больницы прекратили прием гражданского населения в больницах из-за наплыва раненных оккупантов

В Крыму больницы прекратили прием гражданского населения в больницах из-за наплыва раненных оккупантов

Из-за больших потерь в Украине в оккупированном Крыму больницы приостановили прием больных.

Медицинский персонал должен заниматься раненными.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно проводится сбор донорской крови", – сообщают в Генштабе.

Напомним, воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.

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