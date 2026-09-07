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В Крыму был поражен российский военный самолет: в ГУР раскрыли подробности
На военном аэродроме в оккупированном Крыму поразили самолет РФ.
На одном из аэродромов временно оккупированного Крыма был успешно поражен российский военный самолет.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Согласно обнародованным данным, целью атаки стал авиационный транспорт вооруженных сил РФ, расположенный на крымском аэродроме.
В настоящее время отмечается вероятное выведение из строя или уничтожение борта типа Су-24, однако окончательные последствия поражения уточняются.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в оккупированном Донецке ликвидирован Олег Шутов — сотрудник Центра спецопераций «МГБ» «ДНР». Он был причастен к резонансным убийствам украинских офицеров Максима Шаповала и Александра Хараберюша.
Ранее мы писали, что в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины поразили ряд объектов в России, в том числе Рязанский НПЗ.