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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Крыму был поражен российский военный самолет: в ГУР раскрыли подробности

На военном аэродроме в оккупированном Крыму поразили самолет РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Военный самолет

Военный самолет

На одном из аэродромов временно оккупированного Крыма был успешно поражен российский военный самолет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно обнародованным данным, целью атаки стал авиационный транспорт вооруженных сил РФ, расположенный на крымском аэродроме.

В настоящее время отмечается вероятное выведение из строя или уничтожение борта типа Су-24, однако окончательные последствия поражения уточняются.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в оккупированном Донецке ликвидирован Олег Шутов — сотрудник Центра спецопераций «МГБ» «ДНР». Он был причастен к резонансным убийствам украинских офицеров Максима Шаповала и Александра Хараберюша.

Ранее мы писали, что в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины поразили ряд объектов в России, в том числе Рязанский НПЗ.

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