В Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" и заставляют рисовать плакаты с рашистской символикой

Во временно оккупированном Крыму воспитателей заставляют рассказывать детям о "спецоперации" в Украине и рисовать с ними плакаты с символикой "Z".

В игровой форме детям навязывают идеологию борьбы с нацистами на примере Украины.

Об этом в своем Телеграмме сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Воспитателей на временно оккупированном полуострове заставляют проводить с детьми разъяснительное учение о "спецоперации" в Украине. В игровой форме навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины. Тем самым пытаются стереть в сознании детей украинскую идентичность", — говорит Денисова.

По ее словам, в детских садах малышей также заставляют рисовать плакаты с рашистской символикой "Z".

Кроме того, по приказу руководства учебных заведений, воспитатели должны расспрашивать детей об отношении их родителей к "спецоперации" в Украине.

"При обнаружении "неблагонадежных" родителей, информация подается в оккупационные карательные органы", — отмечает Денисова.

Напомним, вблизи Рубежного оккупанты похищают детей и угрожают их убить, если женщины откажутся "сдавать" оккупантам места дислокации ВСУ.

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