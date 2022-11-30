В Крыму донесли на школьницу, демонстративно не реагирующую на гимн России и раздражающую одноклассников лозунгом "Слава Украине"

В оккупированном Крыму на 8-классницу из Херсона написали донос.

Во временно оккупированном Крыму написали донос на девочку из Херсона, у которой есть четкая проукраинская позиция и она не боится о ней заявлять.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Крымский ветер".

Сообщается, что в пророссийских телеграмм-каналах Крыма опубликован анонимный донос на школьницу из Херсона, которая на уроке в Красноперекопске проигнорировала гимн России и нарисовала в своем блокноте флаг Украины.

"Я прошу министерство образования Крыма, МВД республики оперативно реагировать на такую информацию. Город Красноперекопск, школа №5. Ребенок в 8-А классе, приехал из Херсона. Не скрывает свое негативное отношение к России и явно демонстрирует его. Дети нашли рисунки и сняли видео, как она демонстративно не встает во время гимна России. В школе, когда дети ей говорят "Слава России", она отвечает "Слава Украине". Дети начинают возмущаться таким поведением, причем руководство школы на это никак не реагирует!" – говорится в тексте доноса.

Автор доноса на ребенка призывает выдворить 8-классницу и ее родителей из Крыма.

Напомним, что в Мариуполе кафиры арестовали подростков, которые на улице пели Гимн Украины. Подростков донесли жители Мариуполя.

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