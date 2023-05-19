В Крыму дрон атаковал железную дорогу под Джанкоем: что говорит "власть"

В оккупированном Крыму заявляют об атаке дрона по железной дороге под Джанкоем в ночь на 19 мая, а российские "власти" утверждают о сбитии четырех беспилотников.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды и прокомментировал российский "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Так, российские медиа утверждают, что беспилотник упал ночью недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе. Дрон оборвал контактные провода, само железнодорожное полотно не повреждено. Однако пришлось приостановить движение поездов.

В то же время Аксенов заявил о сбитии четырех беспилотников.

"Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать покой", – написал он в Сети.

Напомним, накануне в Симферопольском районе раздался взрыв на железной дороге, в результате которого сошли с рельсов грузовые вагоны с зерном. Движение поездов было приостановлено. Коллаборанты заявляли о "вмешательстве посторонних лиц".

В украинской разведке объяснили, что российские оккупанты в Крыму использовали железную дорогу для перевозки оружия на войну против Украины, поэтому не удивительно, что пути "устали".

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