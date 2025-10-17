- Дата публикации
Украина
В Крыму дроны атаковали нефтебазу в Гвардейском: кадры пламени и дыма
Удар БпЛА по нефтебазе сети ATAN в Крыму вызвал масштабный пожар, который виден на много километров.
В ночь на 17 октября дроны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, что в оккупированном Крыму. Очевидцы зафиксировали на видео пламя и столбы серого дыма после ударов.
Об этом сообщают местные и российские телеграм-каналы.
По данным паблика «Крымский ветер», атакованная в Гвардейском нефтебаза принадлежит к ведущей сети автозаправочных станций ATAN. После удара по ней вспыхнул яркий пожар и на место из Симферополя отправилось много машин скорой помощи.
Охваченную огнем нефтебазу было видно из пригорода Симферополя и на много километров дальше.
Свидетели сняли на фото и видео пожар и дым, который валит из атакованной нефтебазы.
В свою очередь в Минобороны России утверждают, что за ночь над РФ и Крымом был якобы сбит 61 беспилотник.
Напомним, в ночь на 17 октября в Крыму прогремели мощные взрывы, в частности возле военного аэродрома в Новофедоровке (вблизи города Саки). Местные жители слышали работу ПВО и взрывы со стороны объекта. После взрывов в Евпатории пропал свет.