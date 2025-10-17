ТСН в социальных сетях

Украина
289
1 мин

В Крыму дроны атаковали нефтебазу в Гвардейском: кадры пламени и дыма

Удар БпЛА по нефтебазе сети ATAN в Крыму вызвал масштабный пожар, который виден на много километров.

Ирина Лабьяк
Пожар на нефтебазе в Гвардейском после атаки БпЛА

Пожар на нефтебазе в Гвардейском после атаки БпЛА / © соцмережі

Дополнено новыми материалами

В ночь на 17 октября дроны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, что в оккупированном Крыму. Очевидцы зафиксировали на видео пламя и столбы серого дыма после ударов.

Об этом сообщают местные и российские телеграм-каналы.

По данным паблика «Крымский ветер», атакованная в Гвардейском нефтебаза принадлежит к ведущей сети автозаправочных станций ATAN. После удара по ней вспыхнул яркий пожар и на место из Симферополя отправилось много машин скорой помощи.

Охваченную огнем нефтебазу было видно из пригорода Симферополя и на много километров дальше.

Свидетели сняли на фото и видео пожар и дым, который валит из атакованной нефтебазы.

В свою очередь в Минобороны России утверждают, что за ночь над РФ и Крымом был якобы сбит 61 беспилотник.

Пожар на нефтебазе в Гвардейском после атаки БпЛА / © соцмережі

Напомним, в ночь на 17 октября в Крыму прогремели мощные взрывы, в частности возле военного аэродрома в Новофедоровке (вблизи города Саки). Местные жители слышали работу ПВО и взрывы со стороны объекта. После взрывов в Евпатории пропал свет.

289
