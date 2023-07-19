В Крыму горит склад боеприпасов и слышны взрывы: объявлена эвакуация (видео)

На видео зафиксирован пожар и детонация на Старокрымском полигоне.

В Крыму 19 июля оккупанты заявили о пожаре на складе боеприпасов на полигоне в Кировском районе и объявили эвакуацию.

Об этом сообщил самопровозглашенный российский "глава" Крыма Сергей Аксенов и информируют местные Телеграм-каналы.

Аксенов заявил о пожаре на складе боеприпасов в Кировском районе и перекрытии в связи с этим трассы "Таврида". Впоследствии он объявил, что из зоны вокруг полигона на востоке Крыма будут эвакуированы более 2000 жителей четырех населенных пунктов. Речь идет о селах Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

В то же время местные и российские паблики публикуют видео якобы взрыва и последующего пожара на Старокрымском полигоне ранним утром 19 июля.

Также указывается, что местные жители сообщают о взрывной волне в Феодосии на востоке полуострова, в местных авто сработала сигнализация.

Оккупанты Крыма заявили о пожаре на полигоне и эвакуируют людей

Напомним, ранее утром 19 июля в Крыму были слышны взрывы. Местные паблики сообщали о детонации на складе боеприпасов в районе Старого Крыма.

Заметим, в ночь на 17 июля произошла "бавовна" на Крымском мосту (на автомобильной его части), в результате которого мост получил существенные повреждения. Россия обвинила в инциденте Украину и открыла дело о "теракте". В то же время, в украинской разведке не подтвердили и не опровергнули причастность государства к этому.

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