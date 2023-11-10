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В Крыму мобилизованные избили заместителя командира: полковник умер в больнице

В Крыму мобилизованные избили заместителя командира: полковник умер в больнице

В Крыму "мобики" избили заместителя командира / Фото: Associated Press

Избившие его солдаты дезертировали из своего подразделения.

Во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего полковника. Инцидент произошел в Симферополе.

Об этом сообщает ГУР.

"Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8-ю армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка", - говорится в сообщении ведомства.

7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от полученных травм.

"Подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарском крае РФ", — добавили в ГУР.

Ранее стало известно, что недовольство среди оккупантов только растет. Это происходит из-за отсутствия ротаций, надлежащих выплат, ужасного отношения и отсутствия побед в росармии. Безусловно, зимой ситуация только обострится.

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