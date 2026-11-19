Крымский мост / © Associated Press

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После повреждения Керченского моста во временно оккупированном Крыму начали вводить ограничения на продажу базовых продуктов питания.

В частности, на автозаправках образуются большие очереди, а отдельные водители пытаются закупать бензин сотнями литров. Из-за ажиотажа оккупационные власти Севастополя уже вернули ограничения на продажу топлива: полный бак и не более 20 литров в канистры за одну заправку.

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Параллельно растет спрос на продукты длительного хранения. По информации Центра национального сопротивления (ЦНС), началась массовая скупка круп, макарон, консервов и других базовых товаров.

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В некоторых магазинах начало действовать ограничение количества товаров в одни руки, хотя масштаб дефицита в магазинах пока остается неоднозначным.

«Фактически повреждение транспортной инфраструктуры уже повлекло панические настроения среди населения полуострова. Люди пытаются создать собственные запасы, не понимая, насколько стабильными будут оставаться поставки в дальнейшем», — пишет ЦНС.

Телеграмм-канал «Крымский ветер» сообщает, что в магазинах в Керчи даже вывесили объявления, в которых ограничение продажи гречихи, сахара, макаронных изделий и т.п. напрямую связывают с «нарушением транспортно-логистического сообщения».

Телеграмма-канал приводит слова одного из местных жителей, который говорит о «очередном нападении гречневой шизофрении» и сообщает, что «из магазинов выгребли все, что можно выгрести».

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В Крыму началась продуктовая паника / © Крымский ветер

Удары по Крымскому мосту — что известно

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины снова атаковали Керченский (Крымский) мост. Предыдущие атаки 16-17 ноября привели к разрушению одной из арок моста, обвалу одного пролета и остановке движения автомобильной части.

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на мост около полуночи в четверг. Это привело к остановке железнодорожного сообщения.

Российское Министерство транспорта официально признало остановку железнодорожного сообщения, объяснив это последствиями ночной атаки дронов.

«В результате ночной атаки беспилотника временно приостановлено движение поездов по железнодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении ведомства.

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Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ опубликовали ироническое сообщение, намекнув на выведение незаконного сооружения из строя.

«Вооруженные силы Украины приветствуют мост Васко да Гама со званием самого длинного моста в Европе!» — заявили в командовании.

Позже Генштаб заявил, что движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.

Киев неоднократно заявлял, что считает Крымский мост законной военной целью, поскольку Россия использует его для снабжения своих войск.

В своем сообщении об операции Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по мосту стал ответом на российские атаки.

«Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война будет всегда возвращаться туда, откуда она началась», — заявил президент.

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