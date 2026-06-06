В Крыму началась паника из-за ударов ВСУ: оккупантам дали срочный приказ о перевозках на полуострове

Бензин, горючее / © Associated Press

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Командование российской группировки войск «Днепр» отдало распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего по трассе, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

«В группировке войск (РФ — ред.) „Днепр“ командование отдало распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего по трассе Р-280 (трасса объединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом — ред.). Ведь Силы обороны Украины поражают бензовозы и горючее не доезжает до российских подразделений», — сказал он.

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Волошин уточнил, что для перевозки горючего россияне будут использовать конфискованный автотранспорт, который они забрали у гражданских в транспортных компаниях, транспортных службах, почте, также речь идет о хлебовозах, фурах для продуктов и медикаментов.

Загружаться они будут канистрами от 20 до 1000 литров. Водителям такого транспорта запрещено ношение военной формы одежды», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что это сознательное использование гражданской инфраструктуры в военных целях, маскировка логистики поставок под гражданское движение.

«То есть это еще одно из нарушений правил ведения войны», — сказал он.

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Отметим, что перебои с топливом из-за украинских атак на российскую нефтепереработку распространились уже на 15 субъектов России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также несколько оккупированных Россией регионов Украины.

Напомним, украинские спецназовцы успешно перерезают логистические артерии российских кафиров, ведущих к временно аннексированному Крыму.

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