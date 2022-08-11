В Крыму началась волна репрессий против крымских татар: людей вывезли в неизвестном направлении

Сегодня, 11 августа, в четыре часа утра началась новая волна репрессий против граждан Украины в оккупированном Крыму. В Джанкойском районе продолжаются обыски у журналистов и активистов "Крымской солидарности".

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Стало известно, что уже шесть крымских татар были вывезены в неизвестном направлении. Среди них: Энвер Крош, Вилен Темерьянов, Сентьян Аббозов, Эдем Бекиров, Мурат Мустафаев и Ринат Алиев.

Очевидцы предполагают, что их увезли в здание ФСБ. Обыски продолжаются также у родственников незаконно задержанных.

Фото: Крымская солидарность

"Тактика Российской Федерации остается неизменной – преследовать и наказывать гражданское население, проживающее в оккупации. После разрушений на Военном аэродроме в Новофедоровке оккупантам нужно срочно для политического руководства и внутреннего информационного рынка переложить ответственность с себя на "террористов", к тому же, ни в коем случае не говорить об успехах украинских Вооруженных сил", — отметил Лубинец.

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Напомним, потери РФ на аэродроме в Крыму самые большие за день со времен Второй мировой войны.

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