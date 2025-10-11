В Крыму начали воровать бензин с автомобилей из-за топливного кризиса

В Крыму воруют бензин с автомобилей / © Unsplash

Во временно оккупированном Крыму усугубляется топливный кризис: бензин в приоритете направляется на заправку российских оккупационных подразделений, тогда как запасы для гражданского населения существенно сокращают.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ОТПОР .

«Наши информаторы из Феодосии сообщают, что топливный кризис на полуострове продолжается. Оккупационные власти специально ограничивают запасы для гражданских, чтобы в приоритетном порядке заправлять российские оккупационные войска», — говорится в сообщении.

Жители региона жалуются не только на дефицит, но и на плохое качество топлива. По словам местных, бензин имеет запах краски, после заправки машины глохнут и тяжело запускаются. Такие жалобы фиксируют в нескольких населённых пунктах.

В сообщении также отмечается, что на фоне дефицита участились случаи, когда бензин сливают из баков припаркованных авто на улицах.

«По нашим оценкам ситуация будет только ухудшаться. Призываем всех жителей полуострова подготовиться к полному коллапсу», – добавили в Телеграмм-канале.

