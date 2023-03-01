В Крыму начало действовать новое движение сопротивления — "Сопротивление Nации"

Во временно оккупированном Крыму появилось новое сопротивление — "Сопротивление Nации". Активисты распространяют зеленые ленты с надписью "Прочь из Украины, москаль некрасивый".

Об этом сообщило представительство президента в Крыму.

"Появились сообщения о новом движении сопротивления оккупантам в Крыму — Сопротивление Nации. Активисты начали с решительных действий и подожгли автомобиль с символикой оккупантов в Феодосии", — говорится в сообщении.

Зеленые картинки с надписями начали появляться в Алуште и других городах.

Также жители полуострова размещают в автомобилях государственный флаг, рисуют в общественных местах украинскую символику, пишут на российских купюрах антивоенные лозунги, оказывают другие виды сопротивления.

Напомним, в ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. "Бавовна" произошла в районе Евпатории, очевидцы также утверждают, что взрывы раздавались в поселке Черноморское.

Спикер Центра национального сопротивления и боец Сил специальных операций рассказал, что в Крыму есть сдвиги относительно того, что жители полуострова не хотят быть под российской оккупацией. Люди ждут освобождения полуострова. Он также сообщил, как можно помочь украинскому подполью в Крыму.

Читайте также: