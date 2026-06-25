В Крыму нарастает паника: люди массово бегут, в очереди возле Керченского моста сотни авто (фото)

Крым. / © Associated Press

Реклама

Украинские военные в последние недели активизировали удары по объектам оккупантов в Крыму. На фоне этих событий на полуострове обостряется энергетический и транспортный кризис. В частности, есть большой дефицит горючего и началось отключение света. На выезд из Крыма через Керченский мост образовались огромные очереди.

Что известно о коллапсе и его последствиях в аннексированном Крыму, читайте в материале ТСН.ua.

На утро 25 июня на выезде из Крыма возле Керченского моста в очереди находится более 800 автомобилей.

Реклама

В то же время снимки Planet Labs за 24 июня, опубликованные «Радио Свобода» показывают, что пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе. Достигают более десяти километров.

Отмечается, что движение по мосту регулярно приостанавливают из-за объявления ракетной опасности, работы ПВО или угрозы атак украинских дронов. Кроме того, оккупационные власти усилили проверки на контрольно-пропускных пунктах, а это также парализует и гражданскую, и военную логистику между полуостровом и РФ.

Пробки перед Керченским мостом — фото со спутника. / © "Схеми"

Пробки перед Керченским мостом — фото со спутника. / © "Схеми"

Пробки перед Керченским мостом — фото со спутника. / © "Схеми"

Отключения света в Крыму

Этой ночью Крым снова разорвали мощные взрывы, после которых побережье осталось без света. Была атакована Таврическая ТЭС возле Симферополя. В частности, отключения произошли в Ялте. В Севастополе, где вчера произошел блекаут, был введен «режим временного ограничения электроснабжения». Так называемая «власть» полуострова называет меры «вынужденными».

В разных частях Крыма продолжаются веерные и аварийные отключения света. В некоторых населенных пунктах предупредили о проблемах подачи воды.

Реклама

Сокращения количества поездов в Крым

Так называемый «губернатор» Крыма Сергей Аксенов сообщил о сокращении количества поездов «Таврия», курсирующих с территории России до полуострова и обратно. Ежедневно будут отправляться только семь рейсов, и то до станции Керчь-Южная.

«Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель», — написал Аксенов.

Проблемы с топливом в Крыму

На полуострове до сих пор нет топлива в свободной продаже. В городах прекратили продажу топлива на АЗС — его будут выдавать только госслужбам, «обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность» Крыма.

Заметим, еще в мае в Крыму ввели ограничения на продажу бензина A-95 — не более 20 литров в сутки в одни руки из-за ударов.

Реклама

Жизнь на полуострове стремительно сузилась до поиска горючего — жители часами стоят в очередях на заправках, а запасы часто заканчиваются еще до того, как люди добираются до колонки.

Напомним, в последнее время ВСУ уничтожают логистику и технику россиян в Крыму. Украинские защитники делают все возможное, чтобы превратить пребывание захватчиков на полуострове в сплошной ад. Так, регулярные атаки существенно подрывают гражданскую и экономическую деятельность, которую «власть» стремится изо всех сил демонстрировать на временно захваченных территориях.

В то же время The Washington Post пишет о том, что Крым добивает Кремль. «Жемчужина» российского диктатора Владимира Путина, которую он своим главным историческим достижением и ключевым военным хабом, превратилась в ловушку и все сильнее бьет по амбициям Кремля.

Дата публикации 07:39, 25.06.26 Количество просмотров 83 Ночной кошмар для оккупантов: в Крыму гремели взрывы

Новости партнеров