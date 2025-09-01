В Крыму нашли свалку российской техники, которая гниет под открытым небом (фото)

Российская техника под оккупированным Севастополем / © Telegram / Движение "АТЕШ"

В оккупированном Крыму партизаны сняли на фото свалку российской военной техники из состава Черноморского флота, которая гниет посреди поля под Севастополем.

Об этом сообщило движение «Атеш».

Агенты «Атеш» обнаружили в Крыму военно-техническую стоянку Черноморского флота России. Почти вся вражеская военная техника устаревшая, заброшенная и является неподвижной.

«Многие машины явно давно выведены из строя и стоят в открытом поле без надлежащей охраны», — отметили партизаны.

По оценкам «Атеш», этот факт указывает на то, что российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и поставками. А уровень оперативной мобильности и боеспособности вражеского флота является критически низким.

ЧФ России использует старую технику в качестве резерва в попытках сохранить хоть какие-то возможности. Однако, это лишь показывает полное истощение ресурсов врага и слабость его военной машины.

Напомним, 31 августа украинские ракеты «Нептун» и беспилотники атаковали вражеские объекты в Крыму. В Симферополе были уничтожены российские вертолеты Ми-8 и Ми-24, а у Волошино повреждены шесть катеров.

К слову, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины информировали, что Россия массово расконсервирует устаревшие танки типа Т-62 из-за потерь на фронте и недостатка современной техники.