В Крыму нашли тело женщины, пропавшей после ливня

70-летняя женщина, которая погибла, ранее работала в местной школе учителем математики.

В оккупированном Крыму нашли тело женщины, которая исчезла во время ливня в Бахчисарайском районе.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили российские РИА Новости.

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Отмечается, что тело жительницы поселка Албат обнаружили в селе Малое Садовое. По информации журналистов, 70-летняя женщина, которая погибла, ранее работала в местной школе учителем математики.

Сообщалось, что в Крыму новый потоп: из-за сильного ливня вышла из берегов река Бельбек. Двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла, а вторая попала в больницу. Больше всего пострадали села Албат- это бывшее Куйбышево, и Фоти Сала. Оттуда пришлось эвакуировать полторы сотни человек. Кроме того, 80 дворов подтоплены. В Бахчисарайском районе поваленные деревья, размыты дороги. Поток воды был такой силы, что снес припаркованные авто, а в садах местных селян оказались холодильники с напитками, которые вынесло из кафе.

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