В Крыму ночью было громко: оккупанты уверяют, что "отразили очередную атаку" на Севастополь

Ночью «силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на Севастополь».

Ночью в Крыму была "бавовна".

Об этом сообщил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.

"Один «БПЛА» потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй «беспилотник был сбит» над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола", — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко озвучил в соцсетях информацию о ситуации ночью в Крыму. По предварительной информации:

4.15 - г. Саки. Три взрыва. Отработало ПВО.

4.19 - г. Евпатория. Несколько взрывов.

4.22 - г. Севастополь. ПВО.

4.29 - г. Новофедоровка. «Бавовна» похожая на ПВО.

4.35 - г. Казачья бухта. Слышны два взрыва.

4.39 - г. Севастополь. Громко. Работает ПВО.

5.04 – г. Красноперекопск. Взрывы.

Напомним, что ночью Никополь и Запорожье под обстрелами.

А также в Николаеве были взрывы.