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В Крыму ночью было громко: оккупанты уверяют, что "отразили очередную атаку" на Севастополь

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Крыму ночью было громко: оккупанты уверяют, что "отразили очередную атаку" на Севастополь

В Крыму ночью было громко. / Фото: Getty Images

Ночью «силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на Севастополь».

Ночью в Крыму была "бавовна".

Об этом сообщил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях. 

"Один «БПЛА» потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй «беспилотник был сбит» над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола", — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко озвучил в соцсетях информацию о ситуации ночью в Крыму. По предварительной информации: 

  • 4.15 - г. Саки. Три взрыва. Отработало ПВО.
  • 4.19 - г. Евпатория. Несколько взрывов.
  • 4.22 - г. Севастополь. ПВО.
  • 4.29 - г. Новофедоровка. «Бавовна» похожая на ПВО.
  • 4.35 - г. Казачья бухта. Слышны два взрыва.
  • 4.39 - г. Севастополь. Громко. Работает ПВО.
  • 5.04 – г. Красноперекопск. Взрывы.

Напомним, что ночью Никополь и Запорожье под обстрелами.

А также в Николаеве были взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
2468
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