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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Крыму ночью прогремели взрывы: в части полуострова исчез свет (видео)

Взрывы и работы русской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму / © Фото из открытых источников

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 22 июля прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы и работу российской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.

«В Феодосии мобильные огневые группы пытались сбивать хорошие дроны, но ничего не получилось, в городе чувствуется запах гари», — говорится в сообщении.

Также очевидцы сообщают, что после взрывов в Ялте было видно яркое зарево, вероятно, в районе холма Дарсан.

Кроме того, по информации местных жителей, после нескольких взрывов в Алуште исчезло электроснабжение.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

Мы ранее информировали, что Украинская армия сознательно избегает роковых ударов по Крымскому мосту, чтобы создать невыносимые условия тотальной изоляции полуострова и заставить российских коллаборантов самостоятельно бежать на территорию РФ.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
68
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